Хоккейный клуб ЦСКА будет оспаривать решение IIHF по Федотову в международных инстанциях

В понедельник IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом НХЛ "Филадельфия" на сезон-2023/24

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА считает ангажированным решение Международной федерации хоккея (IIHF) по вратарю Ивану Федотову и будет оспаривать его в международных инстанциях. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

"14 августа ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые IIHF наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова. Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным, будет оспаривать его в международных инстанциях. Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова - он находится на сборах основной команды в Минске и готовится к стартовой игре Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 против казанского "Ак Барса". У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне", - говорится в заявлении ЦСКА.

В понедельник IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил Международной федерации хоккея на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.