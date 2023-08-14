Смагин считает, что Непомнящему не стоило делать акцент на рапиде на Кубке мира

Российский шахматист в пятом круге уступил представителю Индии Видиту Гуджрати

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россиянину Яну Непомнящему не стоило делать акцент на быстрых шахматах в пятом круге Кубка мира, который проходит в Баку. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Непомнящий в понедельник уступил на тай-брейке представителю Индии Видиту Гуджрати. В четвертьфинале женского турнира на тай-бреке Александра Горячкина победила индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а Полина Шувалова уступила Нургюл Салимовой из Болгарии.

"Тай-брейк принес много разочарований, порадовала только Саша Горячкина. Совершенно драматичные партии были у Шуваловой, которую то в жар, то в холод бросало, эти качели ее измотали, и последнюю партию она провела значительно слабее. Если говорить о Яне, мне кажется, он явно не показал всего, на что способен. Он слишком сделал акцент на быстрых шахматах, мне кажется, нужно было стараться выиграть в классике, избирать более жесткую стратегию", - сказал Смагин.

"У него иногда бывает снисходительное отношение к сопернику, а индийцы совершенно закономерно вчетвером вышли в четвертьфинал, хотя здесь они играют явно выше своего уровня. Ничего страшного в поражении нет, даже сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен еще ни разу не выиграл турнир", - добавил собеседник агентства.

Следующий раунд на Кубке мира стартует 15 августа.