Футболист "Аль-Хиляля" Малком оформил хет-трик в первом матче чемпионата Саудовской Аравии

Команда бывшего нападающего "Зенита" одержала победу со счетом 3:1

ТАСС, 14 августа. "Аль-Хиляль" в гостях со счетом 3:1 обыграл "Абху" в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Малком, отличившийся на 31, 55 и 77-й минутах. У "Абхи" отличился Саад Бгир (33).

О переходе Малкома в "Аль-Хиляль" было объявлено 26 июля. Малком провел четвертый матч за "Аль-Хиляль", у игрока пять голов и одна голевая передача. До этого бразильский нападающий выступал за петербургский "Зенит", в составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России (в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах) и один раз - обладателем Кубка России (2020). 24 февраля 2023 года стало известно, что бразилец получил российское гражданство.

В следующем туре "Аль-Хиляль" дома сыграет с клубом "Аль-Фейха" 19 августа, "Абха" в этот же день встретится с "Аль-Раедом".