Умер российский хоккеист Родион Амиров

Ему был 21 год

ТАСС, 14 августа. Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Родион Амиров умер на 22-м году жизни. Об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз - опухоль головного мозга, началась борьба за каждый миг жизни. Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества, мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона", - написал Мильштейн.

"Огромная благодарность клубу "Торонто" и родной команде Амирова - "Салавату Юлаеву", было сделано все возможное и необходимое для оказания помощи и поддержки Родиона и его семьи. Мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания, они очень многое значили для семьи Амировых. Покойся с миром, Родион, мы тебя очень любили и никогда не забудем", - добавил он.

Амиров был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым".

Хоккеист также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.