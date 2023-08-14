Футболисты "Пари Нижний Новгород" одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".
Голы забили Эдгар Севикян (1-я минута), Тимур Сулейманов (38). Символический удар перед матчем нанесли многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, родившиеся в городе Заволжье Нижегородской области. 13 августа спортсменкам исполнилось 25 лет.
Исполняющим обязанности главного тренера "Пари НН" в матче против "Ахмата" был старший тренер команды Дмитрий Ананко. В матче третьего тура против "Краснодара" (0:1) главный тренер "Пари НН" Сергей Юран получил две желтые карточки и был дисквалифицирован на одну игру.
"Пари НН" благодаря победе поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 4 очка. "Ахмат" идет 11-м с тремя очками. В следующем туре "Пари НН" в гостях сыграет с воронежским "Факелом" 20 августа, "Ахмат" в этот же день примет "Оренбург".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
ЦСКА
4
3
0
1
9
11
6
5
4
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
5
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
11
6
5
6
"Зенит"
4
2
1
1
7
7
4
3
7
"Динамо"
4
2
1
1
7
9
8
1
8
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
9
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
10
"Пари НН"
4
1
1
2
4
2
3
-1
11
"Ахмат"
4
1
0
3
3
5
8
-3
12
"Сочи"
4
1
0
3
3
4
7
-3
13
"Балтика"
4
1
0
3
3
3
7
-4
14
"Рубин"
4
0
2
2
2
4
10
-6
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
4
0
0
4
0
3
10
-7