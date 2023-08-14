Футболисты "Пари Нижний Новгород" одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ

Нижегородский клуб в четвертом туре обыграл грозненский "Ахмат"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".

Голы забили Эдгар Севикян (1-я минута), Тимур Сулейманов (38). Символический удар перед матчем нанесли многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, родившиеся в городе Заволжье Нижегородской области. 13 августа спортсменкам исполнилось 25 лет.

Исполняющим обязанности главного тренера "Пари НН" в матче против "Ахмата" был старший тренер команды Дмитрий Ананко. В матче третьего тура против "Краснодара" (0:1) главный тренер "Пари НН" Сергей Юран получил две желтые карточки и был дисквалифицирован на одну игру.

"Пари НН" благодаря победе поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 4 очка. "Ахмат" идет 11-м с тремя очками. В следующем туре "Пари НН" в гостях сыграет с воронежским "Факелом" 20 августа, "Ахмат" в этот же день примет "Оренбург".