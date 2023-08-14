14 августа, 18:26
Футбол в России

Футболисты "Пари Нижний Новгород" одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ

Нижегородский клуб в четвертом туре обыграл грозненский "Ахмат"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".

Голы забили Эдгар Севикян (1-я минута), Тимур Сулейманов (38). Символический удар перед матчем нанесли многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, родившиеся в городе Заволжье Нижегородской области. 13 августа спортсменкам исполнилось 25 лет.

Исполняющим обязанности главного тренера "Пари НН" в матче против "Ахмата" был старший тренер команды Дмитрий Ананко. В матче третьего тура против "Краснодара" (0:1) главный тренер "Пари НН" Сергей Юран получил две желтые карточки и был дисквалифицирован на одну игру.

"Пари НН" благодаря победе поднялся на 10-е место в таблице РПЛ, команда набрала 4 очка. "Ахмат" идет 11-м с тремя очками. В следующем туре "Пари НН" в гостях сыграет с воронежским "Факелом" 20 августа, "Ахмат" в этот же день примет "Оренбург".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

4

4

0

0

12

8

1

7

2

"Урал"

4

3

1

0

10

7

3

4

3

ЦСКА

4

3

0

1

9

11

6

5

4

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

5

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

11

6

5

6

"Зенит"

4

2

1

1

7

7

4

3

7

"Динамо"

4

2

1

1

7

9

8

1

8

"Ростов"

4

2

1

1

7

7

7

0

9

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

10

"Пари НН"

4

1

1

2

4

2

3

-1

11

"Ахмат"

4

1

0

3

3

5

8

-3

12

"Сочи"

4

1

0

3

3

4

7

-3

13

"Балтика"

4

1

0

3

3

3

7

-4

14

"Рубин"

4

0

2

2

2

4

10

-6

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
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