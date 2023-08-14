"Салават Юлаев" возьмет на себя расходы по организации похорон хоккеиста Амирова

Нападающий скончался в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" возьмет на себя расходы по организации похорон нападающего Родиона Амирова, скончавшегося в понедельник. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

Амиров скончался в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга.

"Пока по срокам сложно сказать о прощании и похоронах. Все расходы мы возьмем на себя. Он проходил лечение в Германии. Примерно в течение недели его доставят в Россию", - сказал Баширов.

Амиров был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. В апреле 2022 года года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым". Хоккеист также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.