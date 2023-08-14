Без Федотова и трансферов. IIHF лишила ЦСКА ведущего вратаря до конца года

Международная федерация хоккея наказала российского голкипера и московский клуб за заключения контракта при действующем соглашении вратаря с клубом НХЛ

ТАСС, 14 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о санкциях по отношению к ЦСКА и вратарю Ивану Федотову за то, что игрок заключил с московским клубом контракт, несмотря на действующее соглашение с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Теперь ЦСКА не сможет до 10 августа 2024 года приобретать иностранных игроков, а Федотов отстранен от участия в хоккейных матчах в национальном чемпионате и международных соревнованиях до конца декабря.

В понедельник IIHF сообщила о том, что признала контракт Федотова с "Филадельфией" на предстоящий сезон действующим. "IIHF установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьей II.4.1 регламента международных трансферов IIHF, когда подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/24", - сказано в заявлении федерации.

Федотов в соответствии с этим регламентом должен был в течение двух недель прибыть в клуб НХЛ, либо получить от него освобождение. Дисквалификация Федотова начнет отсчитываться с 1 сентября (день первой игры ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги).

Наказанию подвергся и ЦСКА, так как клуб знал об этом контракте и не доказал IIHF, что не побуждал Федотова к его нарушению. Санкциями является запрет для армейцев покупать иностранных хоккеистов.

IIHF надоели отсрочки

История вокруг 26-летнего вратаря, возможно, подошла к своему концу. Год назад обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, серебряный призер Олимпиады и признанный лучшим вратарем страны Федотов заключил однолетний контракт с "Филадельфией", но был задержан по подозрению в уклонении от срочной воинской службы и призван в Военно-морской флот. Ему удалось отслужить без всяких проблем, он даже поддерживал форму благодаря игре за команду ХК ВМФ на любительском первенстве Вооруженных сил. Уже после демобилизации вратарь рассказал, как проникся во время срочной службы духом советских времен.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович неоднократно говорил о том, что его клуб не терял в поле зрения Федотова, и в самом начале июля армейцы объявили о подписании с вратарем двухлетнего контракта, который был зарегистрирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). КХЛ 8 июля в своем заявлении мотивировала это решение тем, что обращалась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Федотова, и вместе с клубом исходила из того, что игрок не имел подписанного с "Филадельфией" контракта в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании между лигами.

Американский клуб еще 14 июня объявил о переносе срока действия контракта с Федотовым на сезон-2023/24. И в начале июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли дал понять, что контракт Федотова с "Филадельфией" по-прежнему в силе, а выступление за ЦСКА станет нарушением этого соглашения. Об этом НХЛ, по словам Дэйли, проинформировала КХЛ.

Позднее к этому вопросу подключилась Федерация хоккея России (ФХР), которая спустя два дня после объявления о подписании контракта Федотова с ЦСКА сообщила о том, что будет настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросах заключения контракта. Чуть более месяца международной федерации понадобилось на то, чтобы вынести окончательное решение, при этом оно, как говорил ТАСС президент организации Люк Тардиф, постоянно переносилось.

"Решение IIHF ангажировано"

Как можно судить по заявлению IIHF, международная федерация в этой ситуации действовала, исходя из регламента по международным трансферам, указав российской стороне и Федотову на нарушение этих правил. ФХР уже сообщила о том, что передала полученные от IIHF документы в ЦСКА для их изучения, отметив, что армейцам предоставлен срок в семь дней на то, чтобы оспорить решение IIHF.

"В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение IIHF, Федерация хоккея России окажет ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете Международной федерации хоккея", - говорится в заявлении ФХР. В пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что принятое решение требует юридической экспертизы, по итогам которой лига выступит с официальным заявлением.

Позднее с заявлением выступил и ЦСКА. Сначала пресс-служба армейцев сообщила о том, что клуб намерен оспаривать решение IIHF в международных инстанциях. Позднее формулировка была изменена - теперь в заявлении говорится, что клуб оставляет за собой право на обращение в уполномоченные инстанции за защитой своих интересов и интересов игрока. Под этими инстанциями, прежде всего, подразумеваются дисциплинарный комитет IIHF и Спортивный арбитражный суд, если апелляция в IIHF будет отклонена.

При этом ЦСКА в своем заявлении указал на то, что решения IIHF ангажированы и направлены на защиту интересов НХЛ. "Представляется абсурдной ситуация, когда международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат. Принятые IIHF решения по своей сути направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом IIHF и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ", - сказано в заявлении.

В клубе также подчеркнули, что Федотов в составе команды проходит подготовку на сборе в Минске. "У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне", - говорится в заявлении.

Примечательно, что в случае выхода дисквалифицированного хоккеиста в официальных матча на национальную федерацию, согласно регламенту международных трансферов, налагается штраф от 5 тыс. ($5,7 тыс.) до 150 тыс. швейцарских франков ($171,5 тыс.).