Актер Мигицко рассказал, что сразу согласился на съемки в фильме о Черенкове

Съемки картины завершатся в октябре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Мигицко сразу согласился на съемки в фильме о футболисте "Спартака" Федоре Черенкове. Об этом Мигицко рассказал в интервью ТАСС.

Съемки фильма (рабочее название - "Федя. Народный футболист"), режиссером которого является Николай Акелькин, начались в июле и завершатся в октябре.

"Не раздумывал, - ответил Мигицко на вопрос, раздумывал ли он над предложением сыграть в фильме. - Мой товарищ, Илья Казаков (российский футбольный комментатор, телеведущий, журналист и бывший пресс-атташе сборной России по футболу - прим. ТАСС), это все придумал. Он прислал мне сценарий. Я достаточно сентиментальный человек, и в данном случае моя сентиментальность накрыла меня с головой. Потому что никто утюгом не приглаживал судьбы Федора Федоровича, наоборот - его трагедия открыта".

"Меня это не оставило равнодушным. И, невзирая на размер роли, я согласился, я хочу быть причастным к этой истории", - подчеркнул Мигицко.