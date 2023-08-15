Тренер "Флориды": пауза перед финалом Кубка Стэнли могла негативно сказаться на игроках

"Флорида" в финальной серии со счетом 1-4 уступила "Вегасу

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Длительная пауза перед финалом Кубка Стэнли могла отрицательно сказаться на хоккеистах "Флориды". Такое мнение ТАСС высказал тренер по развитию "Флориды" Максим Иванов.

"Перед "Вегасом" у нас был достаточно длинный отрезок для восстановления. Но тем не менее несколько хоккеистов у нас до конца не восстановились из-за тяжелых травм, - сказал Иванов. - Тут такой момент, что если ты готов к плей-офф, то уже держишь этот ход, но у нас получился такой пробел в 10 дней".

"Когда в плей-офф есть темп, ты идешь в нем, еще выигрываешь и чувствуешь какую-то силу, уверенность в своей игре и в раздевалке, находишься на коне. Если бы мы выиграли у "Каролины" не 4-0, а допустим, со счетом 4-2, продлив серию, это было бы лучше для нас. Понятно, что все отдохнули, но когда ты в режиме, каждый день собираешься, настраиваешься, выигрываешь или проигрываешь, но борешься, то это лучше", - добавил он.

"Флорида" в финале Кубка Стэнли проиграла "Вегасу" в серии со счетом 1-4. Первый матч команды провели 4 июня, полуфинальную серию с "Каролиной" "Флорида" завершила 25 мая.

Иванов высказался о перспективах команды на будущий сезон. "У нас достаточно молодой коллектив, и каждый из игроков стопроцентно прогрессирует, если говорить о [Картере] Верхаге, [Эету] Луостаринене, [Антоне] Линделле. У них все только впереди, год за годом они показывают результат все лучше и лучше. Я вижу у них большой потенциал как в следующем сезоне, так и через сезон", - подчеркнул специалист.