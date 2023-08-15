Актер Мигицко хотел бы увидеть фильм о 40-летии победы "Зенита" в чемпионате СССР

Народный артист России считает, что отдельного фильма заслуживают футболисты Юрий Желудков, Андрей Аршавин и Георгий Ярцев

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Мигицко был бы рад увидеть фильм, посвященный сорокалетию победы "Зенита" в чемпионате СССР. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мне было бы интересно увидеть фильм про 40-летие победы "Зенита" в 1984 году в чемпионате СССР, - сказал Мигицко. - Чемпионат тогда было нереально выиграть, такие команды сильнющие были. "Спартак" (Москва), "Динамо" (Минск), "Динамо" (Тбилиси), "Арарат", "Нефтчи". "Зенит" тогда выиграл тяжелейший чемпионат. Мне в следующем году было бы очень интересно это увидеть".

"А конкретно из персонажей - там был Юра Желудков, легенда нашего питерского футбола, который на самом деле мог бы быть игроком номер один. Он был очень крут. Наверняка уже кто-то забыл, как он в Москве забил Ринату Дассаеву два гола со штрафного. Как бил штрафные Желудков, никто не бил, - подчеркнул Мигицко. - Мне было бы интересно увидеть фильм о Юрии Владимировиче. Андрей Аршавин, наверное, молод, но это тоже интересная судьба. Или Георгий Ярцев не заслуживает о себе фильма? Ему 29 лет было, когда он в "Спартак" пришел играть".

В настоящий момент Мигицко принимает участие в съемках фильма под рабочим названием "Федя. Народный футболист", посвященном бывшему игроку "Спартака" Федору Черенкову. В 1984 году "Зенит" впервые стал чемпионом страны.