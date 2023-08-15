Актер Мигицко считает, что чемпионат России по футболу усилился в период санкций

Народный артист России отметил, что в России очень интересный чемпионат

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу усилился в период международных санкций в отношении отечественного спорта. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Сергей Мигицко.

"Футбол придумали не политики, а люди, - сказал Мигицко. - Да, мы сейчас вне кубков. Мы привыкли, мы избалованы визитами хороших команд. Тем не менее у нас очень интересный чемпионат, все команды усилились".

"Когда играют сильные клубы, будет сильный чемпионат, будет интересная борьба. Это мотивированные ребята, которые умеют, которые хотят. По три, по пять мячей забивают. Тужить не надо, надо ходить на футбол, - подчеркнул Мигицко. - К тому же существует честь флага клуба. Пускай зенитовцы болеют за "Зенит", спартаковцы за "Спартак", армейцы за ЦСКА".