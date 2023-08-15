Россияне выступят на чемпионате мира по гребному спорту в Белграде

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября

ТАСС, 15 августа. Россияне примут участие в чемпионате мира по гребному спорту, который пройдет в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Российскую сборную в мужских одиночных соревнованиях представят Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских - Кира Ювченко и Анастасия Любич. Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября. Атлеты из России выступят на соревнованиях в нейтральном статусе согласно решению Международной федерации гребного спорта (World Rowing). В июле президент ФГСР Алексей Свирин сообщил ТАСС, что федерация заявила пятерых спортсменов для участия в чемпионате мира.

В июле российские гребцы пропустили молодежный чемпионат мира в болгарском Пловдиве по причине отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов. На взрослом и молодежном мировых первенствах гребцы из России могут выступать только в одиночках и двойках без рулевого, поэтому в заявки могут войти не более шести спортсменов при стандартной норме 48 спортсменов от страны. На взрослый чемпионат мира дополнительно разрешено поехать мужской и женской двойкам легкого веса, которые не являются олимпийскими классами, однако ФГСР приняла решение не заявлять никого в эти классы лодок, но включила одного спортсмена в паралимпийской гребле.

Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира. World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), посчитав, что эти классы лодок являются командными.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.