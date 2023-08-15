ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча между "Зенитом" и "Факелом"

В субботу "Зенит" одержал победу над "Факелом" со счетом 2:0

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит момент с неназначенным пенальти в ворота воронежского "Факела" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"ЭСК РФС по обращению "Зенита" рассмотрит два эпизода по итогам матча с "Факелом". Это моменты на 43-й минуте с неназначением пенальти и на 51-й минуте с неудалением игрока "Факела" Ильнура Альшина", - говорится в сообщении.

13 августа "Зенит" победил "Факел" в домашнем матче со счетом 2:0.