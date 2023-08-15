Власти Крыма выделят 50 млн рублей на футбольные турниры в регионе в 2023 году

Сергей Аксенов отметил, что власти региона помогли футбольным клубам с поиском спонсоров, в итоге каждый клуб получит от 10 до 13 млн рублей спонсорской помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Крым выделит 50 млн рублей на проведение футбольных турниров в регионе во второй половине 2023 года, чтобы поддержать клубы в условиях санкций. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Коллеги (представители футбольных клубов Крыма - прим. ТАСС) с точки зрения инструментов воспитания наших футболистов считают, что при санкционных вопросах и позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымский чемпионат - один из самых эффективных в этой ситуации, - сказал Аксенов. - Поэтому мы плюсом им на это полугодие даем 50 млн рублей на проведение турниров. В целом у футболистов настроение хорошее, ситуация понятная".

Глава региона подчеркнул, что власти также помогли футбольным клубам с поиском спонсоров, в итоге каждый клуб получит от 10 до 13 млн рублей спонсорской помощи.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения полуострова с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.