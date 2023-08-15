Сборная Испании стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу

В полуфинале испанки со счетом 2:1 обыграли шведок

ТАСС, 15 августа. Сборная Испании со счетом 2:1 победила команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Встреча прошла в новозеландском городе Окленд.

Забитыми мячами в составе победительниц отметились Сальма Параллуэло (81-я минута) и Ольга Кармона (90). У проигравших гол забила Ребекка Бломквист (88). В другом полуфинальном матче, который пройдет в среду, сыграют сборные Австралии и Англии. Финальная встреча турнира состоится 20 августа, днем ранее пройдет игра за третье место.

Сборная Испании впервые вышла в финал женского чемпионата мира. На данном турнире команда во второй раз смогла преодолеть групповую стадию, на мировом первенстве 2019 года испанки завершили выступление на стадии 1/8 финала. В 2015 году сборная Испании впервые приняла участие в финальной части соревнований, успешно преодолев квалификацию.

Шведки в третий раз за последние четыре чемпионата мира проиграли в полуфинальном матче - в 2011 году они уступили команде Японии (1:3), в 2019 году - команде Нидерландов (0:1 после дополнительного времени). После этого шведки побеждали в матчах за бронзовые медали турнира француженок (2:1) и англичанок (2:1) соответственно. Также сборная Швеции становилась бронзовым призером чемпионата мира в 1991 году, а свой лучший результат показала на мировом первенстве 2003 года, завоевав серебряные награды.

В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводится в девятый раз, соревнования проходят с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 2019 году в финале победила соперниц из Нидерландов (2:0). На нынешнем турнире американки впервые не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства, проиграв в серии послематчевых пенальти шведкам.