Свирин считает, что российским гребцам будет эмоционально непросто на чемпионате мира

Глава Федерации гребного спорта России отметил, что организаторы гарантируют максимально комфортные условия для спортсменов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российским гребцам будет эмоционально непросто выступать на чемпионате мира в Белграде после почти двухлетнего перерыва на международных стартах. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В мужских одиночных соревнованиях на чемпионате мира выступят Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских - Кира Ювченко и Анастасия Любич. Турнир пройдет с 3 по 10 сентября. Атлеты из России выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Да, мы изначально подали [заявки на] всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты, - сказал Свирин. - Минимальная задача - попадание в финальную гонку. Сейчас сложно будет что-то прогнозировать - это наш первый старт после почти двухгодичного перерыва, и атмосфера на чемпионате мира может быть разной. Когда мы принимали решение о поездке, обсуждали это, понимали, что психологически и эмоционально будет потруднее. Но будем надеяться на лучшее".

На вопрос об условиях для россиян в Сербии Свирин рассказал: "Мы в постоянном диалоге с оргкомитетом, с федерацией. Нас ждут. И гарантируют, что условия для нас будут максимально комфортными".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.