15 августа, 10:39
Летние олимпийские виды спорта

Свирин считает, что российским гребцам будет эмоционально непросто на чемпионате мира

Глава Федерации гребного спорта России отметил, что организаторы гарантируют максимально комфортные условия для спортсменов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российским гребцам будет эмоционально непросто выступать на чемпионате мира в Белграде после почти двухлетнего перерыва на международных стартах. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В мужских одиночных соревнованиях на чемпионате мира выступят Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских - Кира Ювченко и Анастасия Любич. Турнир пройдет с 3 по 10 сентября. Атлеты из России выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Да, мы изначально подали [заявки на] всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты, - сказал Свирин. - Минимальная задача - попадание в финальную гонку. Сейчас сложно будет что-то прогнозировать - это наш первый старт после почти двухгодичного перерыва, и атмосфера на чемпионате мира может быть разной. Когда мы принимали решение о поездке, обсуждали это, понимали, что психологически и эмоционально будет потруднее. Но будем надеяться на лучшее".

На вопрос об условиях для россиян в Сербии Свирин рассказал: "Мы в постоянном диалоге с оргкомитетом, с федерацией. Нас ждут. И гарантируют, что условия для нас будут максимально комфортными".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 

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Летние олимпийские виды спорта
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