Акинфеев заявил, что пока не планирует проведение совместного детского турнира с Овечкиным

Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" пройдет с 21 по 22 августа, в нем примут участие спортсмены 2011 года рождения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что пока рано проводить совместный детский турнир с обладателем Кубка Стэнли Александром Овечкиным. Об этом Акинфеев рассказал журналистам.

"Совместный турнир с Александром Овечкиным? Пока рано, - сказал Акинфеев. - Давайте делать свой турнир, пять лет - большое детище. Надеюсь, что в следующие годы будет все массивнее. Сейчас на этом турнире собрались все топовые команды, кроме двух, не буду их называть. Сейчас есть санкции, но мне хочется потом видеть хорошую сборную России. Я вижу, что ребята из этих команд в будущем будут играть в сборной".

12 августа в Красногорске завершился V Кубок Овечкина по хоккею среди игроков до 12 лет. Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" пройдет 21-22 августа на стадионе "Новые Химки". Команды будут составлены из игроков 2011 года рождения.

В Кубке Игоря Акинфеева примут участие 16 команд: московские ЦСКА, "Локомотив", "Чертаново", "Родина", петербургские "Зенит", "СШОР Зенит", "Ростов", "Чайка" (Ростов-на-Дону), "Нижний Новгород", "Акрон - Академия футбола имени Юрия Коноплева" (Тольятти), казанский "Рубин", минское "Динамо", подмосковные "Химки", "Мастер-Сатурн", "Витязь", тульский "Арсенал".

Кубок Игоря Акинфеева пройдет в пятый раз. В 2018 и 2019 годах победителем стал "Мастер-Сатурн", в 2021-м - "Строгино", в 2022-м - "Чертаново".

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь - суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Также футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.