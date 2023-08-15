В Уфе появился мемориал в память об умершем хоккеисте Родионе Амирове

Мемориал расположен у одного из входов на "Уфа-Арену"

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Мемориал в память о скончавшемся хоккеисте Родионе Амирове появился у стен "Уфа-Арены", люди несут цветы и мягкие игрушки. Клуб "Салават Юлаев" оформил мемориал фотографиями и игровыми свитерами спортсмена, передает корреспондент ТАСС.

Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга.

Мемориал расположен на улице у одного из входов на ледовую арену. Как пояснили ТАСС в клубе "Салават Юлаев", люди начали нести цветы в память об Амирове, поэтому они приняли решение оформить стихийный мемориал. Здесь выставлены столы, на одном из которых стоит фото хоккеиста, вывешены его игровые свитера с номером 27, также выставлена клюшка нападающего.

Люди несут цветы, мягкие игрушки, рисунки, посвященные кумиру. В беседе с корреспондентом ТАСС один из болельщиков "Салавата Юлаева" поделился, что они возлагали большие надежды на спортсмена и ожидали побед любимой команды вместе с Амировым. Другая болельщица, Аделя Сираева, считает, что все любили Амирова, и теперь фанатское сообщество скорбит о безвременной кончине молодого игрока. "Я ждала, что Родион будет играть в новом сезоне, надеялась, что он чувствует себя хорошо. Он был одним из любимых моих игроков команды", - рассказала девушка.

Пришедшие проститься с хоккеистом отмечают его талант, трудолюбие, а также обаяние, за которое его все любили.

Амиров был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. В апреле 2022 года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым". Хоккеист также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.