Тренер Ташуев заявил, что ему не стыдно за работу в футбольном клубе "Ахмат"

По мнению бывшего главного тренера команды, "Ахмат" должен ставить задачу попасть как минимум в первую пятерку по итогам чемпионата РПЛ

ТАСС, 15 августа. Покинувшему должность главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат" Сергею Ташуеву не стыдно за свою работу в команде. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Во вторник руководство "Ахмата" и Ташуев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Специалист работал в клубе с сентября 2022 года.

"Ясно, что руководство и в частности [президент клуба] Магомед Даудов были недовольны результатом, хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришел новый человек и немного встряхнул команду. В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя, если не проявят, возможно, окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я, но это реалии профессии, а не трагедия. Мне не стыдно за свою работу в "Ахмате", желаю клубу удачи, чтобы ребята ставили задачу как минимум попасть в пятерку", - сказал Ташуев.

В понедельник "Ахмат" проиграл на выезде "Пари Нижний Новгород" со счетом 0:2 и потерпел третье поражение в четырех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице национального первенства.