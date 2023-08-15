Акинфеев рассказал о своих эмоциях от завершения карьеры итальянского голкипера Буффона

Бывший голкипер сборной России отметил, что итальянский вратарь отдался футболу по полной

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев огорчен завершением карьеры итальянца Джанлуиджи Буффона. Об этом Акинфеев рассказал журналистам.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет.

"Конечно, вызывает эмоции, - сказал Акинфеев. - Человек отдался футболу по полной. Играл до 45 [лет], закончил. Грустно, что время летит очень быстро. Ты только начинаешь, а потом уже начинается такой период".

С 2021 года Буффон выступал за клуб второго по силе итальянского дивизиона "Парма", за который он играл с 1995 по 2001 год и выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы) сезона-1998/99, финал которого прошел в Москве на стадионе "Лужники". В 2001-2018 и 2019-2021 годах Буффон выступал за "Ювентус", с которым 10 раз выиграл чемпионат Италии, 5 раз - кубок, 6 раз - суперкубок страны. Вместе с "Ювентусом" Буффон трижды играл в финале Лиги чемпионов: в 2003 году команда уступила итальянскому "Милану", в 2015-м - испанской "Барселоне", в 2017-м - испанскому "Реалу". В сезоне-2018/19 Буффон выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей. Голкипер дебютировал в национальной команде в стыковом матче за выход на чемпионат мира 1998 года против сборной России 29 октября 1997 года (1:1) на московском стадионе "Динамо". В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.