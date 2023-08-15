Бывший тренер юниорской сборной России назвал кончину Амирова потерей для хоккейной семьи

Родион Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уход из жизни игрока "Салавата Юлаева" Родиона Амирова стал потерей для всей хоккейной семьи. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер юниорской сборной России, главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги "Омские Крылья" Владимир Филатов.

"Это большая потеря для всей нашей хоккейной семьи, большое горе. Жизнь - такая штука, забирает лучших, - сказал Филатов. - Родиона мы запомнили как очень позитивного, светлого, отзывчивого, очень воспитанного молодого человека. Хочется принести соболезнования его семье: у него отличная семья, я знал его родителей, они воспитали отличного парня".

Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга. Гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов сообщил ТАСС, что в течение недели тело Амирова будет привезено из Германии в Россию. Прощание с игроком состоится в Уфе на "Уфа-Арене"

Амиров был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. В апреле 2022 года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым". Игрок также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

"Как игрок, он был одним из лучших, и в некоторых моментах ему не было равных. Он был очень острым нападающим, в том числе и на юниорском чемпионате мира, где мы выиграли серебряные медали. Отличное понимание игры, хоккейный интеллект", - рассказал Филатов.

"Безусловно, каждый игрок самобытен, но Родиона в первую очередь отличал высокий интеллект, высокое понимание игры. Он всегда мог доставить шайбу в зону соперника, в своей зоне всегда мог отвести угрозу от ворот. Его основная уникальность была в универсальности - он мог играть как в большинстве, так и в меньшинстве. Выходил в ведущих бригадах и приносил огромную пользу для команд", - заключил Филатов.