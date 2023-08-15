Организаторы Кубка Игоря Акинфеева планируют приглашать на турнир сербские команды

В турнире принимают участие команды, составленные из игроков 2011 года рождения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сербские команды планируют приглашать на детский турнир по футболу "Кубок Игоря Акинфеева", в этом году на соревнования не смогли приехать команды из Китая. Об этом журналистам рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

"Планируется расширение географии турнира, мы это с Игорем обсуждали, - сказал Абаренов. - В этом году по различным причинам не получилось у Китая, были проблемы с выездом. Дальше думаем и сербские клубы приглашать, есть идея расширения, сделать такой полномасштабный турнир. Как уже говорил Игорь, чтобы была сборная России и такая международная история. Поэтому, конечно, хотим расширяться, есть клубы, которые хотят ехать, безусловно, поэтому на будущий год будем думать о серьезном расширении, в том числе за счет международных клубов".

Турнир пройдет 21-22 августа на стадионе "Новые Химки", в нем примут участие 16 команд: московские ЦСКА, "Локомотив", "Чертаново", "Родина", петербургские "Зенит", "СШОР Зенит", "Ростов", "Чайка" (Ростов-на-Дону)"Нижний Новгород", "Акрон - Академия футбола имени Ю. Коноплева" (Тольятти), казанский "Рубин", минское "Динамо", подмосковные "Химки", "Мастер-Сатурн", "Витязь", тульский "Арсенал". В соревновании сыграют команды, составленные из игроков 2011 года рождения.

Кубок Игоря Акинфеева пройдет в пятый раз. В 2018 и 2019 года победителем стал "Мастер-Сатурн", в 2021-м - "Строгино", в 2022-м - "Чертаново".

Акинфеев считает турнир хорошей площадкой для перехода молодых футболистов на новый уровень. "Заявок было намного больше в этом году, "Чайка" в последний момент обратилась, приехали на турнир, - отметил Акинфеев. - Люди хотят участвовать. Для меня это большое счастье и кайф. Мы сделали колоссальный шаг за четыре года. Соберем массу команд, сделаем 32 команды. Приезжают скауты, смотрят. Я считаю, что это хорошая площадка для перехода на новую ступень".