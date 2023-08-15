Матыцин заявил, что скончавшийся от рака хоккеист Амиров обладал безмерным талантом

Министр отметил, что Родиону Амирову пророчили будущее в лучших лигах мира

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров, скончавшийся от рака головного мозга, был талантливым и амбициозным хоккеистом. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена, он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира, - сказал Матыцин. - В 2019 году на чемпионате мира среди юниоров стал серебряным призером, вклад его в этот результат неоценим. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Родиона Амирова, пусть он всегда остается в памяти болельщиков и всех поклонников спорта".

Амиров скончался 14 августа в возрасте 21 года, два года назад у него обнаружили опухоль головного мозга.

Амиров был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. В апреле 2022 года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым". Игрок также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.