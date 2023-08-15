15 августа, 14:29
Суперкубок УЕФА

Футболист "Манчестер Сити" Де Брюйне будет прооперирован и пропустит несколько месяцев

EPA-EFE/ Peter Powell
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне
© EPA-EFE/ Peter Powell

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола назвал большой потерей отсутствие бельгийского полузащитника

АФИНЫ, 15 августа. /ТАСС/. Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит несколько месяцев в связи с травмой, которая потребует операции. Об этом журналистам заявил главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола накануне матча за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей".

"У него серьезная травма, потребуется операция, он пропустит несколько месяцев", - сказал Гвардиола, отметив, что восстановление может затянуться на полгода.

"Это большая потеря, потому что он обладает особенными качествами", - добавил тренер.

Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. 

Теги:
Суперкубок УЕФА
© Информационное агентство ТАСС
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