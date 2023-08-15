Футболист "Манчестер Сити" Де Брюйне будет прооперирован и пропустит несколько месяцев

АФИНЫ, 15 августа. /ТАСС/. Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит несколько месяцев в связи с травмой, которая потребует операции. Об этом журналистам заявил главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола накануне матча за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей".
"У него серьезная травма, потребуется операция, он пропустит несколько месяцев", - сказал Гвардиола, отметив, что восстановление может затянуться на полгода.
"Это большая потеря, потому что он обладает особенными качествами", - добавил тренер.
Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.