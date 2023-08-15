Почти 17 тысяч человек приняли участие в антидопинговом диктанте

Сертификаты РУСАДА получили 10,5 тыс. человек, которые ответили верно более чем на 12 вопросов диктанта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участниками Всероссийского антидопингового диктанта в 2023 году стали 16 944 человека, это в 6,5 раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что 10,5 тыс. человек получили сертификаты РУСАДА, ответив верно более чем на 12 вопросов диктанта. Самыми активными участниками мероприятия стали представители Санкт-Петербурга, Московской области и Красноярска. Наибольший интерес к диктанту проявили спортсмены, занимающиеся плаванием, футболом и художественной гимнастикой.

"Повышение антидопинговой культуры - важная составляющая миссии РУСАДА. Мы благодарим всех участников диктанта, ваш активный интерес к этому событию наглядно демонстрирует приверженность ценностям чистого спорта", - говорится в сообщении пресс-службы.