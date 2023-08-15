Горячкина обыграла Тань Чжунъи в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

В другой партии украинка Анна Музычук сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой

ТАСС, 15 августа. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами победила китаянку Тань Чжунъи в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

В другом полуфинале встречаются украинка Анна Музычук и Нургюл Салимова из Болгарии. Первая партия между соперницами завершилась вничью, Музычук играла белыми.

Вторые партии пройдут в среду. В случае равенства в счете по итогам двух партий в четверг пройдет тай-брейк.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).