Российский теннисист Хачанов снялся с турнира в Цинциннати

Спортсмен должен был сыграть с представителем Германии Даниэлем Альтмайером

ТАСС, 15 августа. Россиянин Карен Хачанов снялся с матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США). Имя спортсмена отсутствует в списках участников и в расписании турнира на официальном сайте соревнований.

О причинах снятия не сообщается. Хачанов должен был сыграть во вторник. Изначально по жеребьевке россиянину предстояло встретиться с британцем Энди Марреем, но тот снялся с турнира, и соперником Хачанова стал лаки-лузер - представитель Германии Даниэль Альтмайер. После снятия Хачанова соперником Альтмайера станет Александр Попырин из Австралии, проигравший в финале квалификации и попавший в основную сетку как лаки-лузер.

13 августа Хачанов и представитель Нидерландов Робин Хасе обыграли немца Андреаса Миса и британца Дэниела Эванса в матче первого круга турнира в Цинциннати в парном разряде - 6:4, 1:6, 10:7. Матч второго круга с участием россиянина и нидерландца запланирован на 17 августа, на данный момент они значатся в списке участников соревнований. Хачанов не принимал участия в соревнованиях с 6 июня, когда он проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Roland Garros. 23 июня Хачанов сообщил, что пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома - повреждения, вызванного усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и завершится 20 августа. Призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем является хорват Борна Чорич. Из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев в 2019 году.