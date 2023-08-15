ФИФА взыскала с "Удинезе" сумму основного долга за трансфер Бийола из ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что долг на данный момент не погашен

ТАСС, 15 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) взыскала с итальянского "Удинезе" в пользу московского ЦСКА сумму основного долга за трансфер словенского полузащитника Яки Бийола. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"Клуб получил решение ФИФА по долгу "Удинезе" за трансфер Яки Бийола, - сказал Брейдо. - ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что "Удинезе" вел себя активно, пытаясь заплатить. Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде".

Бийол перешел в "Удинезе" из ЦСКА в июле 2022 года. В мае 2023 года генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил "Спорт-Экспрессу" о подаче иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны итальянского клуба.

Бийолу 24 года, он выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В сентябре 2020 года он на правах аренды перешел в германский "Ганновер" до конца сезона-2020/21. Всего за армейцев словенец провел 96 матчей, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач. В 2018 году Бийол стал обладателем Суперкубка России.