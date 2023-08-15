Первые иностранные участники Международного фестиваля спорта прибыли в Екатеринбург

Для представителей Бахрейна и Пакистана провели автобусную экскурсию по Екатеринбургу, вручили сувениры, показали специальную программу с элементами русской культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Первые спортивные делегации из Бахрейна и Пакистана прилетели в Екатеринбург для участия в Международном фестивале университетского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Это важный и очень ответственный момент - встреча первых делегаций. Мы рады приветствовать на уральской земле представителей Бахрейна и Пакистана. Они первыми увидят и оценят нашу cпортивную деревню. Уверен, что им все понравится", - цитирует пресс-служба руководителя дирекции фестиваля Александра Чернова.

Для представителей Бахрейна и Пакистана провели автобусную экскурсию по Екатеринбургу, затем встретили в спортивной деревне фестиваля, где вручили сувениры. Кроме того, для гостей была подготовлена специальная приветственная программа с элементами русской культуры - танцами, песнями, играми.

Спортсмены из Пакистана будут соревноваться в теннисе, тхэквондо и самбо, из Бахрейна - в тхэквондо и плавании.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего ожидается приезд делегаций из 36 стран. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 197 комплектов медалей.