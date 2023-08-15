Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Боб Баун

Ему было 86 лет

ТАСС, 15 августа. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" канадец Боб Баун умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

О причинах смерти не сообщается.

"Клуб "Торонто" глубоко опечален новостью об уходе Боба Бауна, чье непреходящее наследие удивительной стойкости включает в себя его культовый победный гол в овертайме в финале Кубка Стэнли, несмотря на то что он играл со сломанной ногой, - приводит пресс-служба слова президента "Торонто" и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Брендана Шэнахэна. - Его будет очень не хватать команде и ее болельщикам. Наши мысли сейчас с близкими Боба в это трудное время".

Баун завершил карьеру в 36 лет, получив травму шеи в одном из матчей сезона-1972/73. В НХЛ он выступал за "Торонто", "Окленд" и "Детройт" на позиции защитника. Вместе с "Торонто" Баун стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1962-1964, 1967), также он пять раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.