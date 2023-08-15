Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

Ему было 53 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.

"15 августа скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр, тренер Владимир Тимошинин. Российская федерация прыжков в воду выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича", - говорится в заявлении.

Тимошинин стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки в 1981 и 1985 годах. В 1989 году спортсмен выиграл бронзу европейского первенства, а в 1999-м - серебро. Тимошинин является бронзовым призером чемпионата мира 1994 года и победителем Игр доброй воли в Санкт-Петербурге.

В 1996 году Тимошинин выступал на Олимпийских играх в Атланте, где занял 5-е место.