Хоккеиста Панарина оштрафовали в Новгородской области за стрельбу в неположенном месте

У спортсмена также конфисковали ружье

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Хоккеиста Артемия Панарина оштрафовал суд в Новгородской области и конфисковал у него ружье. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Хоккеист Артемий Панарин. За стрельбу в не отведенном для этого месте назначен административный штраф с конфискацией ружья", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, в июле этого года уполномоченным группы УУП и ПДН ОП по Мошенскому району МОМВД России "Боровичский" составлен протокол об административном правонарушении в отношении Артемия Панарина за стрельбу из оружия в не отведенном для этого месте. Как следовало из материалов дела, днем на территории ул. Тумашево Мошенского района Панарин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья.

"Поскольку Панарин допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающее жизни и здоровью граждан, с учетом обстоятельств, смягчающих административную ответственность (признание вины при составлении протокола, совершение правонарушения впервые), суд признал его виновным и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией ружья", - пояснили в пресс-службе.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Панарину 31 год, он выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2019 года. Ранее в НХЛ россиянин играл за "Чикаго" и "Коламбус". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. В составе сборной России стал победителем молодежного чемпионата мира (2011), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером взрослого чемпионата мира.