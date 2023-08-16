Греция примет перенесенный из Казани матч за Суперкубок УЕФА

За трофей поборются "Манчестер Сити" и "Севилья"

АФИНЫ, 16 августа. /ТАСС/. Действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы - английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья" соответственно - в среду разыграют Суперкубок УЕФА - трофей, который символизирует начало нового еврокубкового сезона. Изначально матч должен был пройти в Казани, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи со спецоперацией на Украине перенес его в Пирей, который расположен в нескольких километрах от Афин.

Встреча начнется в 22:00 мск на домашнем стадионе клуба "Олимпиакос", который носит название "Караискакис" и вмещает 33 тыс. зрителей - на 10 тыс. меньше, чем казанская "Ак Барс - Арена". В Грецию матч официально был перенесен в январе, однако особого удивления у российской стороны это решение не вызвало - на тот момент УЕФА уже отстранил российские сборные и клубы от участия в своих соревнованиях и лишил Санкт-Петербург права принять финал Лиги чемпионов в 2022 году. В Российском футбольном союзе тогда заявили, что перенос "не имеет никакого отношения к спорту", отметив, что усилия организации сосредоточены на возвращении российского футбола на международную арену.

Решающий матч главного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов - тогда прошел в Париже и запомнился ужасной организацией: поступившие в продажу фальшивые билеты и просчеты сотрудников полиции привели к массовым беспорядкам у стадиона, которые вынудили организаторов отложить начало встречи более чем на полчаса.

Матчу за Суперкубок УЕФА также предшествовал скандал с участием болельщиков: 8 августа в Афинах произошла драка между фантами местного клуба АЕК и загребского "Динамо" перед началом матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В результате столкновения погиб 29-летний фанат греческого клуба - он получил смертельное ножевое ранение, еще 10 участников драки получили травмы. Игра в итоге была перенесена на 19 августа.

Кроме того, 10 августа фанаты греческого "Ариса" во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо" вывесили баннер с надписью "Разгромите нацистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), что вызвало волну негодования на Украине, которая призвала УЕФА и футбольные власти Греции принять строгие меры в отношении болельщиков, однако до сих пор никаких заявлений от них не последовало.

Болельщики "Манчестер Сити" и "Севильи" редко нарушают порядок во время еврокубковых матчей, однако за день до игры на центральных площадях Афин полицией были усилены меры безопасности.

Гвардиола хочет еще

Английский клуб в минувшем сезоне впервые в своей истории сделал требл - выиграл национальный чемпионат, кубок страны и Лигу чемпионов. Теперь клубную коллекцию может пополнить еще один трофей - Суперкубок УЕФА. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола завоевывал его трижды - два раза с испанской "Барселоной", один - с германской "Баварией". В случае победы испанец станет первым тренером, завоевавшим Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами, и сравняется по числу побед с итальянцем Карло Анчелотти.

"Манчестер Сити" является фаворитом матча, однако команда не сможет рассчитывать на одного из лидеров - бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне. Накануне игры Гвардиола сообщил, что игроку потребуется операция, после которой на восстановление уйдет несколько месяцев.

"Севилья" регулярно играет в матче за Суперкубок УЕФА благодаря впечатляющей статистике выступлений в Лиге Европы (ранее - Кубок УЕФА) - с 2006 года испанцы семь раз побеждали в этом турнире. Однако обыграть победителя Лиги чемпионов им удалось однажды - результативной стала первая попытка, в 2006 году была повержена "Барселона".

УЕФА изменил формат проведения матча за трофей, отменив дополнительные таймы по 15 минут в случае ничейного счета по итогам основного времени матча.

Суперкубок будет разыгран в 48-й раз. С 1998 по 2012 год обладатель трофея определялся в Монако, после УЕФА решил менять место проведения матча. В 2008 году обладателем Суперкубка УЕФА стал петербургский "Зенит", обыгравший английский "Манчестер Юнайтед", в 2005-м за него боролся московский ЦСКА, но уступил английскому "Ливерпулю".