В делегацию Паралимпийского комитета России на Игры предварительно вошли около 300 человек

Как сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, в нее не включили представителей игровых видов спорта, а также командных дисциплин

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 16 августа. /ТАСС/. Около 300 человек включили в предварительную заявку от Паралимпийского комитета России (ПКР) на Паралимпийские игры в Париже. Об этом ТАСС сообщил глава ПКР Павел Рожков на межрегиональных соревнованиях "Кубок защитников Отечества" в Кемеровской области.

"Мы отправили заявку с нашим прогнозом с учетом всех критериев, которые сейчас есть, - сказал Рожков. - Предварительный состав делегации составил почти 300 человек. Мы не включили в нее представителей игровых видов спорта, например, баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках, а также командные дисциплины в плавании и легкой атлетике, бочча и других видах спорта".

Порядка 40 человек прошли рейтинговый отбор для участия в Играх в Париже по результатам соревнований летних Игр паралимпийцев по плаванию в Дзержинске. Еще около 40 легкоатлетов планируется отобрать по результатам летних Игр паралимпийцев в Чувашии.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.

Ранее организационный комитет летних Паралимпийских игр в Париже направил в ПКР запрос на предоставление информации о предварительном количественном составе делегации на соревнования.