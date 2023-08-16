"Интер Майами" вышел в финал Кубка лиг. Месси забил в шестом матче подряд

В полуфинале команда победила "Филадельфию" со счетом 4:1

ТАСС, 16 августа. "Интер Майами" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Филадельфию" в полуфинальном матче Кубка лиг, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Встреча прошла в городе Честер (штат Пенсильвания, США).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хосеф Мартинес (3-я минута, с пенальти), Лионель Месси (20), Жорди Альба (45+3) и Давид Руис (84). Единственный гол у проигравших забил Алехандро Бедойя (73).

Месси провел шестую игру за "Интер Майами" и отличился в каждой из них. На счету аргентинского нападающего девять голов и одна голевая передача в составе американского клуба. Он делит третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Мартинесом и финном Робертом Тейлором, уступая только эквадорцу Леонардо Кампане (16) и аргентинцу Гонсало Игуаину (29).

В финале "Интер Майами" сыграет с американским "Нэшвиллом", который в полуфинале одолел мексиканский "Монтеррей" (2:0). Встреча пройдет 19 августа.