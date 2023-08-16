Российский теннисист Рублев не смог выйти в третий раунд турнира в Цинциннати

Во втором круге спортсмен уступил финну Эмилю Руусувуори

ТАСС, 16 августа. Россиянин Андрей Рублев проиграл финну Эмилю Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу финна, не получившего номер посева на турнире. Рублев был посеян под седьмым номером. В третьем круге финский спортсмен сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) - Николас Джарри (Чили).

Российский теннисист на втором турнире серии "Мастерс" подряд не сумел пробиться в третий раунд. 9 августа россиянин проиграл американцу Маккензи Макдональду на турнире в Торонто.

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала.

Руусувуори 24 гола, он занимает 60-е место в рейтинге ATP. На счету финна нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема финн не проходил дальше второго раунда.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на покрытии "хард" и завершится 20 августа. Призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем является хорват Борна Чорич, из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев (2019).