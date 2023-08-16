Десять белорусских гимнастов выступят на Кубке России в Сочи

Старший тренер сборной России отметила, что россияне нуждаются в соревнованиях с более сильными соперниками

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Десять белорусских гимнастов планируют выступить на Кубке России, который пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"На Кубке России планируют выступить десять гимнастов из Белоруссии: четыре мужчины и шесть женщин, - сообщила Родионенко. - Конечно, эти старты больше важны для них, чем для нас. Наши ребята значительно сильнее белорусов, россияне очень нуждаются в соревнованиях с куда более сильными соперниками".

В июле в Белоруссии прошли совместные тренировочные сборы молодежных сборных обеих стран.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. FIG намерена разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.