Альтернативная IBA федерация бокса намерена добиться признания МОК

В Международном олимпийском комитете отметили, что не будут начинать обсуждений до завершения арбитражного разбирательства с IBA

АФИНЫ, 16 августа. /ТАСС/. Организация World Boxing, которая была создана в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA) во главе с россиянином Умаром Кремлевым, намерена добиться признания Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в организации.

В августе первыми членами World Boxing стали федерации бокса Австралии, Англии, Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов и США. Кроме того, вступить в организацию планируют федерации бокса Аргентины, Бразилии, Канады и Швейцарии.

"World Boxing намерена подать заявку на признание МОК в качестве международной олимпийской федерации, - говорится в заявлении. - Однако МОК отметил, что они не будут начинать никаких обсуждений с World Boxing до завершения арбитражного разбирательства с IBA. Поэтому мы ждем результатов этого судебного разбирательства, прежде чем подавать заявление, что, вероятно, случится в начале 2024 года".

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.

Кремлев неоднократно обвинял руководство МОК в укрывательстве коррупционных преступлений бывшего главы IBA Чинг Куо и в неуважительном отношении к спортсменам, приводя в пример рекомендацию лишить россиян и белорусов права выступать под национальным флагом. IBA остается единственной международной федерацией по олимпийскому виду спорта, которая не ввела никаких ограничений в отношении спортсменов обеих стран.

Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.