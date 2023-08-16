Нападающий СКА Хайруллин считает, что уровень команд КХЛ выровнялся

Команды КХЛ научились обороняться и играть по системе, отметил нападающий

ТАСС, 16 августа. Уровень команд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выровнялся, поэтому в финал Кубка Гагарина может выйти любая из них. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий петербургского СКА Марат Хайруллин.

"Думаю, что все возможно. Сейчас все команды выровнялись, это чувствуется по уровню сопротивления. Все научились обороняться и играть по системе. Тот же "Нефтехимик" здорово играл в плей-офф, у них были шансы в серии с "Ак Барсом", - сказал Хайруллин.

"Если результат есть, значит все правильно делают. У команд есть свой подбор игроков, от этого зависит и стиль игры. Тяжело преодолевать оборону у таких команд [как "Адмирал"], поэтому они дают результат. Конечно, хотелось бы, чтобы все играли как СКА и "Торпедо", но не все так могут", - добавил нападающий.

В прошлом сезоне КХЛ "Адмирал" впервые в своей истории смог выйти во второй раунд плей-офф. В нем команда из Владивостока уступила будущему финалисту соревнований "Ак Барсу".