Отбывший дисквалификацию гимнаст Куляк выступит на Кубке России в Сочи

Спортсмен отбыл дисквалификацию 17 мая

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Кубок России в Сочи станет первым стартом для гимнаста Ивана Куляка после отбытия дисквалификации. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"У Ивана закончилась дисквалификация, он выступит на Кубке России на всех снарядах, - сказала Родионенко. - У него хорошие брусья, и на этом снаряде он может попробовать побороться за высокие места. Но конкуренция на брусьях очень серьезная".

Куляк был наказан за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Срок дисквалификации составил 12 месяцев - до 17 мая 2023 года.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 30 августа по 3 сентября.