Сервис "Кинопоиск" покажет все матчи лиги, часть из которых будет доступна эксклюзивно по подписке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и "Яндекс" заключили партнерское соглашение на пять лет. Об этом ТАСС сообщили в "Яндекс-Плюсе".

Соглашение начнет действовать с сезона-2023/24. Русскоязычный интернет-сервис "Кинопоиск", распространяющий продукты совместно с продюсерским центром "Яндекса", покажет все матчи Фонбет - КХЛ. Согласно договору, часть матчей будет доступна эксклюзивно по подписке на "Яндекс-Плюс". Различные сервисы и проекты компании будут интегрированы в матчи КХЛ, подписчики "Плюса" также смогут увидеть события под эгидой лиги, в том числе и Неделю звезд хоккея.

"Яндекс-Плюс" станет стандартной подпиской КХЛ для российских болельщиков и придет на смену платным трансляциям и сезонным абонементам на просмотр матчей. Оформить подписку можно будет на сайте лиги и сервисах "Яндекса". В онлайн-кинотеатре "Кинопоиска" будут доступны записи игр и их лучшие моменты. Билеты на матчи на сайте "Яндекс-Афиши" будут продаваться без сервисного сбора.

Новый сезон КХЛ стартует матчем обладателя Кубка Гагарина ЦСКА и финалиста прошлого сезона "Ак Барса" 1 сентября в Москве. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля, плей-офф начнется 29 февраля.