Кнайсль назвала нонсенсом недопуск России к соревнованиям

По словам экс-главы МИД Австрии, культурное и спортивное взаимодействие способно помочь в восстановлении отношений между странами

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС сообщила, что считает нонсенсом недопуск спортсменов из России к международным соревнованиям. По мнению экс-дипломата, культурное и спортивное взаимодействие способно помочь в восстановлении отношений между странами.

"Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чем я ранее говорила: если вы хотите начать какие-то нормальные отношения, начните с технической стороны. Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

8 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

13 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".