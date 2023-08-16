Алдонин считает, что ЦСКА необходимо вести работу по усилению состава

После четырех матчей столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА должен вести работу по усилению состава, необходимо привезти игроков, которые сразу смогут помочь. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

14 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил ТАСС, что трансфер английского полузащитника Джесси Лингарда вряд ли состоится.

"На самом деле не хочется комментировать несостоявшиеся трансферы, - сказал Алдонин. - Да, ЦСКА необходимо вести эту работу по усилению. Потому что обойма достаточно неширокая у армейцев, а учитывая как раз сложности календаря для каждого из клубов, то, безусловно, нужно иметь обойму побольше. Не ждать от кого-то уникального футбола, а чтобы игроки были боеспособными. Чтобы не ждать, пока футболист раскроется, как бывает с молодежью, а чтобы были игроки, которые в данный конкретный момент могут усилить и помочь команде".

19 августа ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" начало не очень удачно чемпионат, сейчас команда уже вкатилась, в целом провела неплохие матчи, можно сказать, что победа в Петербурге над "Зенитом" была сенсационной, тем не менее говорит о том, что команда очень сильна в атаке, но не так сбалансирована играет в обороне, - отметил Алдонин. - Безусловно, матч с "Краснодаром" в Кубке России, где были постоянные голы, практически играли без обороны. Но мне кажется, что будет очень интересный матч, пятый тур - это уже не старт, такая интересная игра будет, дерби".

"Если ориентироваться на матч ЦСКА с "Локомотивом", то в целом очень хорошая игра получилась для армейского клуба, если будет так же, то хорошо. Я думаю, что это отличный раздражитель друг для друга, надеюсь, что будет прекрасная атмосфера, стадион, то есть можно играть в прекрасный футбол. Очень хочется, чтобы был зрелищный футбол. Понятно, что для обоих клубов это будет очень сложная игра, принципиальнейшие соперники, хотелось бы, чтобы также все превратилось в голевую феерию для обеих команд", - добавил Алдонин.

О матче с "Сочи"

13 августа ЦСКА дома победил "Сочи" со счетом 3:1 в матче четвертого тура РПЛ. "Конечно, сложности возникают, чемпионат достаточно тяжелый, учитывая формат Кубка России, потому что много матчей на старте, - отметил Алдонин. - Но, с другой стороны, есть возможность проявлять себя и молодежи, тот же самый Михаил Рядно, который в целом прекрасный матч провел с "Сочи", с "Локомотивом" успешно выглядел, отдал голевую передачу, забил шикарный гол. Поэтому с одной стороны это проблема, с другой - возможность проявлять себя".

"Что касается матча с "Сочи", то мне не очень понравилась реакция команды после первого забитого мяча, уже было преимущество в одного игрока, на самом деле потеряли нить игры. То есть в целом "Сочи" перехватил инициативу, сравнял счет, наверное, хорошо, что "Сочи" забил не в концовке матча, было еще минут 15, чтобы добиться победы. В концовке игры ЦСКА добавил, это тоже радует, что есть силы и ресурсы, чтобы дожать команду, которая играет в меньшинстве, молодцы. Антон Забалотный забил хороший гол со стандарта, в матче Кубка России с "Факелом" он не забил, извинялся перед командой, очень старался, конечно, хорошо, что и молодежь себя проявляет - отличный гол Рядно", - заключил Алдонин.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 4 матчах.