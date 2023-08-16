Казахстан намерен провести юношеский чемпионат Европы по футболу в 2026 или 2027 году

Казахстанская федерация футбола предложила провести турнир в Алма-Ате и Чимкенте

АЛМА-АТА, 16 августа. /ТАСС/. Казахстан подал заявку на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) в 2026/27 годах. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

"Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы (до 19 лет) в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах - Алма-Ате и Чимкенте. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре", - приводит его слова пресс-служба КФФ.

Барменкулов напомнил, что в 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил Казахстану проведение матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2022/23 среди девушек до 19 лет.

По его оценке, чемпионат "успешно прошел в Алма-Ате и это подтверждает способность страны к качественной организации международных мероприятий".