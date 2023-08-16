Шипов назвал слабым выступление российских шахматистов на Кубке мира

Впервые четвертьфинал мужского турнира проходит без российских шахматистов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские шахматисты слабо выступили в мужском турнире на Кубке мира в Баку. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Впервые четвертьфинал Кубка мира проходит без россиян. Дальше всех прошел Ян Непомнящий, он проиграл в пятом круге.

"Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал, - сказал Шипов. - Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах. Надеюсь, что и наша молодежь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята".

Кубок мира завершится 23 августа (в случае тай-брейка 24 августа).