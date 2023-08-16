16 августа, 10:01
Кубок мира по шахматам

Шипов считает, что у Горячкиной отличные шансы на выход в финал Кубка мира по шахматам

В первой партии полуфинала россиянка черными фигурами победила Тань Чжунъи из Китая

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина находится в хорошей форме и имеет отличные шансы на выход в финал Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

15 августа Горячкина черными фигурами выиграла первую партию полуфинала турнира против китаянки Тань Чжунъи. 16 августа пройдет вторая партия, россиянке достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в финал.

"Я считаю, что у Александры Горячкиной отличные шансы на выход в финал. Да, она проиграла китаянке на турнире претенденток, но тогда Александра была не в порядке. Сейчас она находится в хорошей форме и показывает солидную, крепкую игру", - сказал Шипов.

Женский турнир на Кубке мира завершится 20 августа (в случае тай-брейка 21 августа). 

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Кубок мира по шахматам
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