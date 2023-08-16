Премьер Греции объявил о закрытии большинства футбольных фан-клубов в стране

Каждая команда будет иметь только одну фан-ассоциацию, отметил Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в среду о закрытии почти всех клубов футбольных болельщиков в стране, останется лишь по одной фан-ассоциации при каждом клубе. Заявление Мицотакиса транслировал греческий телеканал ЕРТ-1.

В среду Мицотакис в своей резиденции "Мегаро Максиму" ("Дворец Максима") встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, ранее там же состоялось совещание по ситуации в футболе с участием ряда министров правительства, а также владельцев "Олимпиакоса", "Панатинаикоса", АЕКа и ПАОКа.

"На национальном уровне, как это предусмотрено законом, организованные клубы [футбольных болельщиков] будут закрыты. Каждая команда будет иметь только одну фан-ассоциацию", - сказал премьер.

8 августа в Афинах произошла драка между болельщиками местного клуба АЕК и загребского "Динамо" перед началом матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В результате столкновения погиб 29-летний фанат греческого клуба - он получил смертельное ножевое ранение, еще 10 участников драки получили травмы. Игра в итоге была перенесена на 19 августа.

"Сегодняшняя инициатива сопровождает, к сожалению, горечь утраты еще одного человека на алтаре слепого фанатского насилия, - сказал премьер. - Наша поддержка семьи Михалиса превращается в лозунг борьбы с этим бедствием, которое отравляет спорт и даже отношения между нашими странами, особенно в этот день, день празднования, когда Греция принимает Суперкубок УЕФА. Обычно такое событие должно знаменовать собой мирную встречу болельщиков из разных стран. Однако эта встреча проходит в тени траура, потому что так захотели некоторые преступные группировки, которые, как правильно сказал Александер, под видом игр ездят по Европе, организуя рандеву со смертью".

"В то же время, к сожалению, зачастую отношение клубов и даже прессы не способствует культуре сосуществования и уважения. Требуется мобилизация всех, поэтому мы и провели сегодняшнюю встречу, которая прошла продуктивно", - пояснил Мицотакис. Он предложил организовать европейское сотрудничество для борьбы с феноменом насилия со стороны спортивных фанатов. "Опасность повсюду. Мы не добьемся нашей конечной цели без ключевого задействования заинтересованных сторон в футболе, и я имею в виду владельцев команд. У них есть обязанность охранять инвестиции, которые они сделали в футбол, задачу помочь нам позаботиться о порядке, а также обязанность за пределами поля внушать любовь к клубу, а не ненависть к сопернику", - сказал глава правительства.

Решение судебных властей

Мицотакис подчеркнул, что "подозреваемые [в убийстве греческого болельщика] уже задержаны". "Греция является правовым государством, и юстиция здесь независима. Она не принимает сигналов от любых неуместных высказываний из-за границы, даже если это официальный представитель (президент Хорватии Зоран Миланович ранее раскритиковал Грецию из-за ареста и отправки в тюрьму 101 хорватского футбольного болельщика - прим. ТАСС)", - сказал Мицотакис.

Премьер также отметил, что "полиция будет проводить активный контроль на входах на стадионы тех болельщиков, которые доставляли неприятности в прошлом". "Это означает, что ответственность переходит от служб безопасности футбольных команд к греческой полиции, который будет нести ответственность за проведение таких проверок всякий раз, когда сочтет это необходимым. Подчеркиваю, что все четыре футбольных клуба согласились на это", - добавил Мицотакис. Он также пояснил, что у государства есть и другие средства, оно может пойти на запрет на допуск организованных групп фанатов на стадионы. "Я очень надеюсь, что события не потребуют от государства активизации последней меры по исключению [греческих футбольных] команд из европейских состязаний", - подчеркнул премьер.

Суд в Греции отправил в камеры предварительного заключения в 16 тюрьмах 105 хорватских и греческих футбольных болельщиков, арестованных после массовой драки в Афинах, в ходе которой погиб 29-летний болельщик греческого клуба АЕК Михалис Кацурис. По итогам предварительного расследования 102 хорвата, входящие в объединение болельщиков Bad Blue Boys (BBB), которое в Греции называют профашистским, два грека и один фанат албанского происхождения были заключены в тюрьму как "члены преступной организации". Тем временем власти продолжают расследование и сбор улик для установления лица, совершившего убийство 29-летнего болельщика. Все арестованные утверждают, что они непричастны к этому преступлению.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу и их уже начали отправлять в 16 тюрем по всей стране - от Афин и Салоник до Ханьи на острове Крит. Арестованных обвиняют в тяжких преступлениях, связанных с деятельностью преступной организации, взрыве и хранении взрывчатых веществ, а также в таких правонарушениях, как незаконное хранение оружия, насилие в нарушение спортивного законодательства, нанесение материального ущерба. Возбужденное уголовное дело включает в себя убийство Кацуриса, по которому на данном этапе никому из обвиняемых не предъявлено никаких обвинений.

Первоначально полиция арестовала 96 человек, в том числе 82 хорвата, австрийца, боснийца, албанца, немца, остальные были греками из фан-клуба "Панатинаикос". Затем были задержаны еще несколько хорватов, которые пытались уехать на родину через Италию.