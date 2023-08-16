В "Динамо" сообщили, что футболист Захарян готовится с командой к игре против ЦСКА

В московском клубе отметили, что условия трансфера с "Реал Сосьедад" полностью согласованы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян готовится с командой к матчу против столичного ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

"Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, "Динамо", как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между "Динамо" и испанским клубом "Реал Сосьедад" полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон", - говорится в заявлении.

"Динамо" встретится с ЦСКА в пятом туре чемпионата России. Встреча пройдет 19 августа.

В воскресенье в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров в тот же день заявил, что игрок должен вылететь в Испанию для прохождения медосмотра.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.