Президент УЕФА назвал болельщиков-хулиганов "раковой опухолью в футболе"

7 августа в Афинах в ходе массовой драки погиб болельщик греческого клуба АЕК

АФИНЫ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает прибегающих к насилию болельщиков раковой опухолью в футболе. Об этом он заявил в среду в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и совещания членов греческого правительства с участием владельцев четырех ведущих греческих футбольных клубов.

Чеферин выразил негодование по поводу массовой драки в Афинах, в ходе которой погиб 29-летний болельщик греческого клуба АЕК. "Мы опечалены и возмущены тем, что произошло из-за этого бессмысленного насилия, кое-кто использует футбольные матчи для совершения преступных действий, - сказал президент УЕФА. - Они - рак футбола, не болельщики. Не называйте их фанатами! К сожалению, господин премьер-министр, я не могу быть вежливым. Мы согласны с тем, что достигли точки, когда это должно прекратиться. Уже достаточно".

По его словам, "хулиганство - проблема не только Греции, но и всей Европы". "Мы все должны работать вместе, я надеюсь, что правительство Греции и ее премьер-министр окажут содействие. Я призываю всех помочь нам, особенно СМИ, искоренить эту раковую опухоль из спорта", - подчеркнул Чеферин.

"Мы полны решимости, нам нужно было провести эту встречу. Мы все должны делать все возможное с этой целью. Это не политическое заявление", - пояснил президент УЕФА.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о закрытии почти всех футбольных фан-клубов в стране, останется лишь по одной ассоциации при каждом клубе. Он также сообщил, что теперь греческая полиция вместо служб безопасности футбольных команд "будет проводить активный контроль на входах на стадионы тех болельщиков, которые доставляли неприятности в прошлом".

Решение греческих судебных властей

Суд в Греции отправил в камеры предварительного заключения в 16 тюрьмах 105 хорватских и греческих футбольных болельщиков, арестованных после массовой драки в Афинах, в ходе которой погиб 29-летний болельщик Михалис Кацурис. По итогам предварительного расследования 102 хорвата, входящие в объединение болельщиков Bad Blue Boys (BBB), которое в Греции называют профашистским, два грека и один фанат албанского происхождения были заключены в тюрьму как "члены преступной организации". Тем временем власти продолжают расследование и сбор улик для установления лица, совершившего убийство 29-летнего болельщика. Все арестованные утверждают, что они непричастны к этому преступлению.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу и их уже начали отправлять в 16 тюрем по всей стране - от Афин и Салоник до Ханьи на острове Крит. Арестованных обвиняют в тяжких преступлениях, связанных с деятельностью преступной организации, взрыве и хранении взрывчатых веществ, а также в таких правонарушениях, как незаконное хранение оружия, насилие в нарушение спортивного законодательства, нанесение материального ущерба и т. д. Возбужденное уголовное дело включает в себя убийство Кацуриса, по которому на данном этапе никому из обвиняемых не предъявлено никаких обвинений, отмечает портал.

7 августа в районе Неа-Филадельфия в Афинах произошла массовая драка между болельщиками греческого АЕК и хорватского "Динамо" (Загреб), которые, несмотря на запрет УЕФА на их присутствие на матче, приехали в Грецию. Участники беспорядков использовали в драке самодельные зажигательные устройства и биты, камни и ножи. В результате столкновений умер Кацурис, получивший множественные ножевые ранения, 8 человек были ранены. Первоначально полиция арестовала 96 человек, в том числе 82 хорвата, австрийца, боснийца, албанца, немца, остальные были греками из фан-клуба "Панатинаикос". Затем были задержаны еще несколько хорватов, которые пытались уехать на родину через Италию. В итоге число обвиняемых достигло 105.