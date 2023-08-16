Сборные Англии и Испании сыграют в финале женского чемпионата мира по футболу

Англичанки в полуфинале со счетом 3:1 обыграли команду Австралии

ТАСС, 16 августа. Сборная Англии со счетом 3:1 победила команду Австралии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Сиднее.

В составе победителей забитыми мячами отметились Элла Тун (36-я минута), Лорен Хемп (71) и Алессия Руссо (86). У проигравших гол на счету Саманта Керр (63). В финале сборная Англии сыграет с командой Испании, которая в полуфинале одолела шведок (2:1). Решающая встреча чемпионата мира пройдет 20 августа, днем ранее состоится матч за третье место.

Сборная Англии впервые вышла в финал женского чемпионата мира, ранее команда дважды доходила в полуфинал - в 2015 году она проиграла японкам (1:2), в 2019 - американкам (1:2). Сборная Англии стала бронзовым призером турнира 2015 года, победив в матче за третье место команду Германии (1:0, после дополнительного времени). В 2019 году англичанки в игре за бронзу уступили шведкам (1:2).

Австралийки показали лучший результат в истории национальной команды на чемпионатах мира. Ранее сборная Австралии трижды выходила в четвертьфинал мировых первенств (2007, 2011, 2015).

В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводится в девятый раз, соревнования проходят с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 2019 году в финале победила соперниц из Нидерландов (2:0). На нынешнем турнире американки впервые не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства, проиграв в серии послематчевых пенальти шведкам.